Potenzia il tuo arsenale e affronta nuove sfide con il prossimo aggiornamento a Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Sono sicuro che molti di voi stanno già esplorando la guerra tra i re fondatori di Hyrule e Ganondorf in Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, in quella che è probabilmente il prequel della storia Tears of the Kingdom. E sebbene il titolo continui ad alzare l'asticella per qualsiasi storia del genere musou (sviluppato da alcuni dei più grandi esperti del settore), può comunque aggiungere contenuti al gioco per continuare ad attirare i fan di Zelda e del combattimento di massa a Banishment War.

Ora Nintendo conferma che un nuovo aggiornamento di contenuti arriverà su Hyrule Warriors: Age of Imprisonment questo giovedì 27 novembre, aggiungendo "armi aggiuntive, nuovi nemici Vicious e altro ancora". Non abbiamo ancora le note della patch, ma le condivideremo giovedì, appena sapremo cosa ci aspetta.