Potrai guardare Good Boy su Disney+ entro la fine di aprile

Il tuo abbonamento Disney+ sta per diventare ancora più prezioso, poiché entro la fine di aprile il recente film horror, Good Boy, arriverà sulla piattaforma di streaming.

Debuttando come parte della connessione Hulu, Good Boy ruota attorno a un cane che cerca di proteggere il suo padrone da forze soprannaturali maligne che abitano la nuova casa in cui si sono trasferiti.

Diretto da Ben Leonberg, la star principale di Good Boy è l'ultima ossessione canina di Hollywood, il carismatico Indy the Dog, che ha rubato innumerevoli stelle recentemente a premiere e cerimonie di premiazione.

Per quanto riguarda la data esatta in cui Good Boy arriverà su Disney+, il film sarà visionabile dal 25 aprile. Se non sai cosa aspettarti dal film, puoi leggere la nostra recensione dedicata e persino vedere un trailer completo qui sotto.