Potrai guardare i The Game Awards su Prime Video di Amazon

HQ

I fan degli eventi videoludici di Geoff Keighley sapranno che possono affollare Twitch, YouTube e persino piattaforme di social media come X, Facebook e Instagram, e anche Steam per assistere agli spettacoli, ma per The Game Awards di questo inverno, ci sarà ancora un'altra casa per l'azione.

Keighley ha rivelato che The Game Awards 2025 sarà il primo che verrà trasmesso anche sul servizio di streaming di Amazon, Prime Video. Quando l'azione inizierà, nelle prime ore di venerdì 12 dicembre per noi nel Regno Unito e in Europa, potrete trovare lo spettacolo su

Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo.

Lo spettacolo di quest'anno si lascerà alle spalle il YouTube Theater a Los Angeles per tenersi invece al Peacock Theater della città, e per quanto riguarda l'ora esatta in cui inizierà, prenderà il via alle 1:00 GMT / 2:00 CET del 12 dicembre, con un breve pre-show previsto poco prima in cui verranno consegnate una manciata di piccole rivelazioni e premi.