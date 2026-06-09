Potrai provare The Duskbloods quest'estate

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Uno dei giochi più attesi in arrivo per Switch 2 è senza dubbio The Duskbloods di FromSoftware. L'avventura sarà esclusiva per la console ibrida di Nintendo e uscirà nel 2026, e molti di noi si aspettavano una data di uscita durante la trasmissione diretta di oggi. Purtroppo non è stato così, ma abbiamo almeno appreso che una demo del titolo sarà disponibile sulla piattaforma quest'estate.

Un cosiddetto Test di Rete Chiusa è previsto per un periodo intorno al vago periodo di "Estate 2026", ma purtroppo non sappiamo molto di più. Non sappiamo nemmeno quali saranno i requisiti per partecipare a questa beta, ma speriamo che quante più persone possibile possano unirsi e giocare quando sarà il momento. Dai un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto.