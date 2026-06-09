Potrai provare The Duskbloods quest'estate
FromSoftware ha rivelato che questa estate si terrà una fase di test, ma non ha voluto dire quando.
Uno dei giochi più attesi in arrivo per Switch 2 è senza dubbio The Duskbloods di FromSoftware. L'avventura sarà esclusiva per la console ibrida di Nintendo e uscirà nel 2026, e molti di noi si aspettavano una data di uscita durante la trasmissione diretta di oggi. Purtroppo non è stato così, ma abbiamo almeno appreso che una demo del titolo sarà disponibile sulla piattaforma quest'estate.
Un cosiddetto Test di Rete Chiusa è previsto per un periodo intorno al vago periodo di "Estate 2026", ma purtroppo non sappiamo molto di più. Non sappiamo nemmeno quali saranno i requisiti per partecipare a questa beta, ma speriamo che quante più persone possibile possano unirsi e giocare quando sarà il momento. Dai un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto.