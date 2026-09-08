Potrai sperimentare diverse opzioni di build prima di impegnarti completamente in Exodus

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Per quanto riguarda le origini dei personaggi, Exodus potrebbe farti sentire un po' più limitato rispetto ad altri RPG. Non deciderai tu il nome del tuo personaggio o chi sia in alcuni modi. Sarà Jun Aslan, che sia un Jun maschio o femmina. Avrà un fratellastro che diventa un tiranno e un padre che ha lasciato una grande eredità. Ma, una volta che le origini saranno passate e sarai in difficoltà, avrai il pieno controllo del Jun che vuoi essere, incluso decidere come giocheranno.

"Abbiamo tre aree distinte. Puoi concentrarti su combattimento di base. Puoi concentrarti sulla furtività. Puoi concentrarti sul diventare un mago celestiale," ha detto il direttore del gioco Chris King a Gamereactor in un'intervista a Gamescom. King ha spiegato che, oltre a scegliere le tre opzioni tra stealth, magia celestiale e combattimento, ci sono anche alberi di maestria che ti danno ancora più abilità, a seconda di quanto ti impegni in uno stile di gioco.

Ma il principale richiamo è permettere ai giocatori di sperimentare prima di voler impegnarsi. "Non devi impegnarti in uno di quelli. Puoi provarci un po'. Potresti raddoppiare la puntata e puntare tutto su uno degli alberi," disse King.

"Penso che una delle cose interessanti per noi che non ho mai fatto in passato sia che molti dei giochi su cui ho lavorato, appena inizi il gioco fai la scelta di classe e a quel punto sei bloccato. Alcuni giochi ti permettono di respeccare o altro. Intenzionalmente, abbiamo cercato di permettere ai giocatori di sperimentare e assaggiare ciascuna delle diverse opzioni che hanno prima di impegnarsi completamente... Vogliamo che i giocatori possano sperimentare un po' con queste cose prima di prendere la decisione difficile su cosa impegnarsi."

King ha anche osservato che gli alberi delle abilità sono legati al sistema del Giuramento. La moralità in Exodus non si limita solo al bene contro il cattivo, e i giocatori vedranno svilupparsi la loro versione di Jun a seconda delle scelte che faranno. Tutto ruota attorno all'autonomia, che per chi lavora su Archetype Entertainment è il motivo per cui si crea un RPG.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa Exodus qui sotto: