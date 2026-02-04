Potrai usare il tuo Labo: VR Kit per giocare a Virtual Boy con Switch

HQ

Mentre Sony ha fatto tentativi tiepidi di investire nella realtà virtuale, Microsoft e Nintendo sono state ancora più tiepide. Detto ciò, Nintendo non è totalmente contraria all'idea, e se ignoriamo il fallimento epico che è stato Virtual Boy, c'è stato anche il Labo: VR Kit basato su cartone nel 2019.

Non ha ricevuto molto supporto, ma almeno ha permesso agli utenti Switch di farsi un'idea del concetto. Se sei stato uno di quelli che l'ha comprata, forse ora è il momento di rispolverarla di nuovo. Come sappiamo, Virtual Boy arriverà sull'abbonamento Switch Online + Expansion Pack entro la fine del mese, e chiunque voglia provarlo dovrà acquistare una soluzione simile a quella di Virtual Boy (sia una di cartone economica che una replica più costosa dell'originale) per installare il proprio dispositivo Switch.

Tuttavia, c'è un'altra opzione, come ha detto un rappresentante Nintendo a GamesBeat che sarà supportato anche il Labo: VR Kit. In breve, è il momento di tirarlo fuori dall'armadio se ne possiedi uno, oppure di sbrigarti a comprarne un usato, perché ora probabilmente saranno molto richiesti e a prezzi più alti.

Se vuoi leggere dei giochi che saranno disponibili su Virtual Boy su Switch, vai da questa parte.