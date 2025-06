Potrebbero essere in arrivo ulteriori adeguamenti di prezzo per PS Plus

HQ

Sebbene PlayStation Plus non sia ancora un buon affare come Xbox Game Pass per molti utenti, l'inclusione del catalogo di giochi Extra e Premium ha contribuito a rendere la concorrenza un po' più agguerrita. Indipendentemente dai tuoi pensieri sul modello di abbonamento, a quanto pare i giocatori si stanno iscrivendo in massa.

Almeno, questo è secondo una conversazione tra Hermen Hulst e Hideaki Nishino, due capi del gioco di Sony, che hanno affermato che più abbonati stanno iniziando a scegliere i livelli più costosi.

Circa il 38% degli abbonati totali a PlayStation Plus ha un abbonamento Extra o Premium, secondo le ultime statistiche di Sony. "PlayStation Plus è molto apprezzato dai nostri giocatori e continua a stimolare il coinvolgimento", ha affermato Nishino. "Questo anche dopo gli aumenti dei prezzi globali che abbiamo implementato nell'anno fiscale 2023 e, più recentemente, gli aumenti dei prezzi locali in paesi selezionati, per migliorare la nostra strategia di prezzo... Il servizio PlayStation Plus offre un grande valore per i nostri giocatori e continueremo ad aggiungere valore e ad adeguare la nostra strategia di prezzo in modo dinamico per massimizzare la redditività".

Quindi, se speravi che il prezzo di PlayStation Plus Essential, Extra o Premium potesse bloccarsi, potresti ripensarci. Ma, almeno, Nishino dice che ci sono piani per portare più valore agli abbonati. Forse alcune grandi partite del Day 1 aiuterebbero a far salire quei numeri.