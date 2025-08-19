Potremmo presto vedere i personaggi originali arrivare su Marvel Rivals

HQ

I personaggi originali potrebbero presto arrivare su Marvel Rivals. Gran parte del punto di forza dello sparatutto di eroi di Netase era originariamente che avrebbe avuto eroi e cattivi che conosciamo e amiamo. Iron Man, Thor, Venom, Scarlet Witch, tutti si sarebbero scontrati con i giocatori a cui veniva data la possibilità di controllare i loro poteri.

Tuttavia, sembra che Netease potrebbe presto aggiungere il proprio lotto di personaggi originali al mix. Parlando con MP1st, il direttore del gioco Guangguang ha detto che allo sviluppatore è stato dato il permesso di aggiungere i propri personaggi se lo desidera.

"Sì, ci è permesso introdurre personaggi originali in Marvel Rivals," Ha detto Guangguang, aggiungendo che dovremmo "rimanere sintonizzati" per saperne di più sui nuovi personaggi.

La Marvel non si è mai opposta all'aggiunta di nuovi personaggi, alcuni dei quali possono diventare gli eroi preferiti dai fan da un giorno all'altro. Miles Morales ha poco più di un decennio, ad esempio,Marvel Rivals e l'eroe di supporto Luna Snow è in giro solo dal 2019.

