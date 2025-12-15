Potremmo sapere chi interpreta Scarlett Johansson The Batman - Part II

HQ

The Batman - Part II potrebbe essere ancora lontano quasi due anni, ma man mano che il sequel si avvicina alla produzione, aumentano le speculazioni sulla trama, la direzione e altro ancora dal sequel di Matt Reeves. In particolare i fan si sono chiesti chi interpreterà Scarlett Johansson, ex studentessa MCU, nel film.

Un nuovo rapporto dal blog Insneider di Jeff Sneider indica che ScarJo interpreta Gilda Gold. Questo nome forse non ti colpisce subito dai fumetti, ma indica un altro giocatore chiave di Gotham che appare in The Batman - Part II.

Vedi, Gilda Gold è la moglie di Harvey Dent nei fumetti di Batman. Questo indica l'arrivo di Dent, forse meglio conosciuto come Due Facce, in The Batman - Part II. Non sappiamo con certezza se sia il nostro principale antagonista, o forse anche un ruolo minore per introdurci Gold. Reeves tiene i dettagli della trama per conto del petto, e dovremo aspettare fino al 2027 per vedere il quadro completo.