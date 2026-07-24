John Carney ha significato molto per me come amante del cinema e della musica. Era il 2006, e il suo film Once ha colpito profondamente il mio cuore. La storia semplice ma bella del musicista irlandese Guy (Glen Hansard) che incontra Girl (Markéta Irglová) ha suscitato molte emozioni, forse principalmente attraverso la musica. Vinsero un meritato Oscar per la canzone "Falling Slowly", ma era molto di più. Ho letto che Glen e Markéta si erano conosciuti diversi anni prima, quando suonava la sua band, e che i due avevano iniziato una relazione dopo le riprese di Once, durata circa un paio d'anni.

Nota: Dopo il successo del film, formarono la band Swell Season. Li ho visti dal vivo a Berns intorno al 2011, con Eric Gadd alle tastiere, ed è stato un concerto brillante e un sacco di brani fantastici per chiunque fosse curioso. Ma basta con la nostalgia. Carney ha realizzato diversi film musicali da allora e ora è tornato con Power Ballad.

Una breve sintesi del film: "Rick vive di vecchi sogni di sfondare come artista, ma si guadagna da vivere come cantante di matrimoni. A un matrimonio, incontra Danny, una star di boy band in declino. Si legano grazie alla musica durante una jam session notturna. Quando Danny trasforma la canzone di Rick in un successo, Rick si mette a riconquistare il riconoscimento che crede di meritare."

Chi non sogna di suonare in una cover band?

Come detto, Carney è diventato piuttosto fissato con i film musicali. Non ho visto Songs from Manhattan, Sing Street o Flora and Son, ma Once mi ha fatto una forte impressione, così come il suo dramma On the Edge, in cui Cillian Murphy interpreta un giovane suicida. L'idea di Paul Rudd in una commedia non era particolarmente allettante di per sé; ma è stato il curriculum di Carney a farmi guardare Power Ballad.

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Quindi passiamo alla sezione recitativa della recensione e ci colleghiamo a quanto scritto sopra su Rudd. C'è stato un periodo in cui pensavo che Rudd fosse un attore davvero affascinante e molte delle sue commedie erano piuttosto divertenti. Mi è piaciuto anche il primo Ant-Man. Ma da qualche parte lungo il percorso ho iniziato a rendermi conto che Rudd interpreta praticamente esattamente lo stesso ruolo, indipendentemente dal film. Non è affatto l'unico in questo, ma io ne ho un po' stufato un po'. Ma per un lato positivo: in Power Ballad, quasi ritrova quel fascino originale. Forse è anche perché non è una commedia "tipica" di Rudd, visto che in realtà può brillare un po'.

Danny Wilson è interpretato da Nick Jonas, membro dei Jonas Brothers, che è apparso nei nuovi film di Jumanji e in Midway, tra gli altri. Non sorprende che abbia un fascino da boyband che brilla sullo schermo, e sia tu provi pena per lui che vorrai dargli un calcio quando ruba la musica di Rick. Altri che si distinguono sono i ragazzi della cover band di Rick, dove il suo amico Sandy, interpretato da Peter McDonald, fa la colpa più grande. Marcella Plunkett, nel ruolo della moglie di Rick, Rachel, è anche impressionante.

C'è molto da godersi qui. Power Ballad potrebbe non offrire nulla di nuovo e non è perfetto, ma quello che fa, lo fa bene. È un piccolo gioiello leggero e divertente che non si prende troppo sul serio ma non diventa nemmeno ridicolo. D'altra parte, non è una commedia americana, anche se Rudd e Jonas interpretano i ruoli principali.

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Carney dimostra ancora una volta che è possibile combinare dramma, comicità e musica, e la scena in cui Rick e Danny suonano, entrambi ubriachi e leggermente sballati, è allo stesso tempo divertente e adorabile. Come avrete notato, sono un po' un po' tenero quando si tratta di questo tipo di film. Mi ricorda il film estremamente sottovalutato e intelligente Yesterday di Danny Boyle, anche se le due trame sono completamente diverse. Apprezzo anche le dinamiche all'interno della famiglia di Rick. Il modo in cui la figlia adolescente bronciosa si affeziona gradualmente alle doti musicali del padre, e la moglie di supporto, dalla lingua tagliente e adorabile che scherzando dice che va bene se Rick si mette con delle groupie, purché glielo dica. Inoltre, la canzone che Danny ruba è davvero buona, anche se non al livello di "Once" e "Falling Slowly".

Quindi, se ti va una pausa da un'odissea fatidica, o magari ti sei già stufo di film horror o di squali? Dai una possibilità a Power Ballad. Ne vale davvero la pena.