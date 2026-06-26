Power bank e vape diventano il rischio numero uno per la sicurezza dei voli

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In vista della stagione estiva e di un periodo festivo intenso per molti, ai passeggeri viene detto di non portare power bank e vape nel bagaglio di stiva, poiché invece viene consigliato di portare questi dispositivi in cabina.

Secondo la BBC, l'Autorità dell'Aviazione Civile ora afferma che la persona media porta con sé quattro diversi dispositivi alimentati al litio durante un volo. Queste batterie immagazzinano molta energia in uno spazio ristretto, ma se sono soggette a surriscaldamento, possono prendere fuoco. Questi incendi si diffondono rapidamente e possono essere molto difficili da controllare, specialmente su un aeromobile.

Solo nel 2025, sono stati segnalati alle autorità 643 casi in cui dispositivi con batterie al litio sono stati trovati in sacchi di stiva. È più del doppio rispetto al 2024. Anche le segnalazioni di surriscaldamento di questi dispositivi sono quasi raddoppiate nello stesso periodo.

Tim Alderslade di Airlines UK afferma che il rischio delle batterie al litio aumenterà solo man mano che le persone diventano dipendenti dai loro dispositivi. "Sebbene piloti e personale di cabina siano addestrati a gestire qualsiasi situazione, il miglior risultato è sempre la prevenzione, che inizia quando i passeggeri preparano le valigie," ha detto.

Quindi, se volerai da qualche parte quest'estate, è meglio tenere con te i tuoi dispositivi alimentati a batteria al litio.