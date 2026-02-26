Powerplex si unisce alla linea Invincible VS come il suo ultimo picchiaduro giocabile

HQ

A circa due mesi dal lancio, lo sviluppatore Skybound Entertainment sta ancora condividendo aggiornamenti e annunci su cosa Invincible VS offrirà quando i fan entreranno il primo giorno, il 30 aprile.

A tal fine, ora un altro personaggio è stato confermato per la formazione iniziale dei supereroi, ovvero il villain ad alta tensione Powerplex. Il personaggio conflittuale che ha una delle storie più oscure di Invincible, che si è rivelata troppo per Aaron Paul per continuare a dargli la voce nella serie animata, sarà presente nel gioco e cercherà finalmente di contrattaccare Invincible.

Per quanto riguarda ciò che offre Powerplex, la descrizione ufficiale spiega: "Ex scienziato della GDA diventato cattivo ad alta tensione, Powerplex - alias Scott Duvall - è un uomo afflitto dal dolore dopo che sua sorella e sua nipote sono state uccise durante la distruzione di Chicago, e incolpa Invincible per le loro morti. Sfruttando la sua capacità di convertire energia cinetica in elettricità, Powerplex lascia che il suo odio intenso e la rabbia incessante lo spingano verso una ricerca squilibrata di vendetta, producendo risultati disastrosi. In Invincible VS, è un Combattente a distanza capace di mantenere pressione e controllare lo spazio sugli avversari tramite attacchi aerei elettrificati e un'eccellente mobilità a terra, permettendo combo brutali."

Dai un'occhiata al trailer dell'arrivo di Powerplex in Invincible VS qui sotto.