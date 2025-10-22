HQ

Powerwash Simulator riusciva a far lavare i giocatori con raramente alcuna pressione, l'essenza qui era brillante quanto l'abbagliante risultato finale dopo un duro lavoro. L'intera idea si basa sulla trasformazione di qualcosa di sporco in qualcosa di lucido e bello mentre ci si rilassa, ci si disconnette ed entra in trance. Entrare a far parte della folla che apprezza l'ordine e l'ordine, la pulizia e la bellezza non è, ovviamente, difficile. Molti di noi sono stati fuori in un giorno d'estate su remote strade di campagna, sollevando polvere, guidando su asfalto appena steso o fango con le nostre auto solo per tornare a casa e iniziare a pulire, risciacquare, fare lo shampoo e la ceretta. Un risultato finale lucido e pulito è soddisfacente ed estremamente piacevole e trasformare quella sensazione in un gioco è stata la base del successo dormiente di FuturLab del 2022.

PowerWash Simulator 2 offre routine di pulizia familiari ma efficaci in livelli multistrato.

Il sequel tre anni dopo è fondamentalmente lo stesso gioco. C'è quasi bisogno di una lente d'ingrandimento per trovare eventuali differenze rispetto al precedente capitolo della serie dello studio, e l'attenzione sembra essere stata principalmente sulla creazione di nuovi oggetti, aree ed edifici da pulire. Forse è abbastanza, potreste pensare? Non credo che sia sufficiente per elevare questo a nuovi livelli... Powerwash Simulator è stato supportato in modo esemplare nel corso degli anni con contenuti gratuiti, DLC e componenti aggiuntivi, oltre a importanti collaborazioni e crossover con franchise noti come Shrek, Tomb Raider, Back to the Future, Final Fantasy e Warhammer. Abbiamo lavato la maggior parte delle cose fino ad oggi e ci siamo presi una pausa lungo la strada posticipando la pulizia della stufa IRL per lucidare invece SpongeBob SquarePants ' casa dell'ananas in scala 1:1.

Quello che sembrava essere un cartello pubblicitario a livello del suolo si è rivelato essere una latrina sotterranea e affondata in una fase successiva.

PowerWash Simulator 2 segue orme comode e su un sentiero ben battuto. Inizi dal tuo ufficio e accetti incarichi intorno a Muckingham che richiedono cura e rifinitura. I livelli qui sono costruiti in sequenze più lunghe e diversi passaggi che si aprono gradualmente con obiettivi secondari da pulire. Hai vari strumenti a tua disposizione, con l'idropulitrice che è la tua arma principale nella ricerca di una pulizia scintillante, insieme a una nuova e più grande spazzola rotante per la pulizia. L'applicazione di uno strato schiumoso di solvente aiuta con le macchie più ostinate e radicate, nonché con la crescita del muschio e vari tipi di carie. I comandi sono stati ridisegnati, rendendo più facile che mai il passaggio da uno strumento all'altro, comprese le lance più corte e più lunghe a seconda di dove si trova lo sporco, dove la portata e la distanza sono fondamentali per l'efficienza. È inoltre possibile cambiare l'ugello per concentrare il getto o eseguire un ampio angolo verticalmente o orizzontalmente per essere il più produttivi possibile su aree più ampie. Allo stesso modo, ora è molto più facile dare la caccia all'ultimo piccolo punto che si nasconde, ma questa non è certo una rivoluzione, piuttosto una caratteristica logica e più ponderata. Pallet, scale e sollevatori elettrici a forbice ti aiutano anche a raggiungere quei luoghi più difficili da raggiungere.

Sulla mappa di gioco, puoi navigare in nuove missioni in diversi ambienti.

Gran parte di questo sembra familiare tre anni dopo l'affermazione di questo simulatore unico, ma non è tutto divertimento e giochi in single-player, co-op locale e multiplayer. In effetti, il gioco a volte mi dava sui nervi a causa dei molti bug altamente immotivati che ho incontrato. Questo è in qualche modo sorprendente, in quanto l'esperienza complessiva sembra un modesto aggiornamento rispetto al primo gioco, che ha in gran parte trascurato le ambizioni di aprire nuovi orizzonti. Dopo mezz'ora, sono ancora nel tutorial e ho riavviato il gioco dieci volte, una volta perché il gioco si è bloccato e nove volte perché il suono ha smesso di funzionare. Il suono è così importante? Quando si tratta di relax, direi che è estremamente importante. Ancora una volta, non c'è musica, e i pochi suoni che ci sono - vale a dire il cinguettio degli uccelli in sottofondo per accompagnare i tuoi gatti che fanno le fusa mentre ti seguono attraverso le scene del gioco, intervallati da acqua pressurizzata e gorgogliante e dalla schiuma sibilante che dissolve e lava via tutte le preoccupazioni del mondo - quando questa scompare improvvisamente, anche gran parte dello strano feedback nell'esperienza viene perso.

Lo spruzzatore di schiuma è stato fenomenale quando ha funzionato correttamente.

La consapevolezza del gioco a volte mancava nella versione presentata su PlayStation 5. Alla fine mi sono rassegnato a usare il tap-fire con il pad in schiuma per non disabilitare continuamente il gioco, poiché l'uso prolungato della schiuma causava il problema, il che, date le mie circostanze, creava un po' di stress poiché le aree da pulire diventavano sempre più grandi man mano che avanzavo nel gioco. Né è andata meglio quando il suono "Ka-Ching!" un tempo soddisfacente dei miei sudati soldi dopo aver pulito le superfici ha iniziato a farsi notare per la sua assenza. L'intelligente jingle progettato per attivare il centro ricompense e spuntare le attività completate andava e veniva a suo piacimento. Il denaro guadagnato continuamente durante i livelli viene utilizzato nel negozio del gioco per acquistare nuovi oggetti e accessori ad alta pressione per rendere la tua routine di pulizia più sopportabile ed efficiente, quindi immagina la mia sorpresa quando l'intero inventario di oggetti da acquistare è improvvisamente scomparso. Anche il negozio era affetto da bug, il che significava che dovevo ricominciare da zero.

Dopo il duro lavoro, il prossimo compito ti aspetta, ovviamente.

Mi sono seduto in totale silenzio, pulendo le superfici sporche per ore e guadagnando soldi che non potevo spendere per nulla. Mi chiesi ad alta voce: «Martin, sei finito all'inferno?» e risposi a voce alta, poiché la mia voce diventava più importante man mano che la cosa andava avanti. Ho proseguito con il mio spruzzatore d'acqua poiché gli oggetti ricoperti di sedimenti erano numerosi e consistevano di tutto, dai servizi igienici ai grandi silos e ai cartelloni pubblicitari giganti. I gatti Ulysses, Squeaks e Bubbles sedevano curiosi sullo sfondo del gioco, guardandomi mentre pulivo mattoni e finestre unte, e iniziavano a perdere il contatto con la realtà. È un gioco estremamente dispendioso in termini di tempo e rilassante quando funziona come previsto, con il doppio del tempo di gioco quando richiede il riavvio.

Qui, hanno innegabilmente rovinato l'armadietto bianco e blu che mi sono seduto a pulire per motivi di valuta non valida.

Ovviamente presumo che i bug verranno corretti in un futuro non troppo lontano, e potrei aver riscontrato un fenomeno unico specifico del formato, ma è anche difficile trascurare questo fatto quando si gioca al gioco prima del suo lancio. Sono a conoscenza dei bug che ho riscontrato, ma come esperienza, va ancora perfettamente bene quando funziona come previsto. L'idea alla base del gioco è, come probabilmente avrete già capito, quasi identica al suo predecessore. Si tratta di un modesto aggiornamento visivo che non sfrutta le console di oggi, anche se le superfici bagnate, lo sporco e le texture sono leggermente più definite, oltre a controlli di gioco più stretti e una manciata di nuovi strumenti rispetto all'ultima volta. Se ti è piaciuto il primo gioco, ti sentirai a casa qui perché è più o meno lo stesso, ma se non ti è piaciuto l'ultima volta, è improbabile che conquisti il tuo cuore anche questa volta. Il prezzo è in linea con quello che ottieni, che è una versione leggermente rifinita del primo gioco con nuovi livelli piuttosto che un sequel a tutti gli effetti.