PowerWash Simulator 2 porta la pulizia a nuovi livelli... letteralmente

Dopo il breve teaser rilasciato un po' di tempo fa, tutti noi maniaci dell'ordine abbiamo avuto una sete di altre clip dal prossimo PowerWash Simulator 2, qualcosa che ora finalmente abbiamo, grazie allo sviluppatore FuturLab, che ci sta regalando un nuovo gameplay in un breve video, e no - non si tratta più solo di lavare i vialetti.

Tra le nuove funzionalità, vediamo i sollevatori a forbice, la possibilità di abbassarsi dai punti di attacco, le lavasciuga pavimenti per quelle macchie davvero ostinate e il pezzo forte: Ulisse il gatto, che puoi effettivamente accarezzare. Resta da vedere se il floof può giocare anche con le bolle di sapone.

In breve: nuovo trailer = cose nuove: più livelli, nuovi strumenti, un soffice bonus per gatti e una grafica migliorata. Non stanno reinventando la ruota, ma solo perfezionandola, e quando il gioco uscirà entro la fine dell'anno, sarà sicuramente il prossimo livello di pulizia zen per tutti noi sciocchi che apprezziamo una buona pulizia.

Sei entusiasta per PowerWash Simulator 2 ?