PowerWash Simulator 2, The Outer Worlds 2, Football Manager 26 e altri ancora in arrivo su Game Pass

HQ

Microsoft ha dato il via a ottobre annunciando un significativo aumento dei prezzi per Game Pass, apportando anche una serie di altre modifiche al servizio. Hanno poi seguito con tutta una serie di nuovi giochi, tra cui 45 classici Ubisoft e molto altro, per dimostrare che il servizio vale ancora i soldi.

Fortunatamente, questo non significa che rimarremo senza giochi nella seconda metà del mese, poiché è stata annunciata un'altra serie di titoli del Day 1 davvero interessanti. Xbox Wire ha annunciato che i seguenti giochi saranno presto aggiunti a Game Pass (i giochi contrassegnati con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al momento del lancio, quelli contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma saranno ora disponibili su Xbox Premium ):



Commandos: Origins (Cloud, Xbox e PC)**



Microsoft Flight Simulator 2024 (cloud, PC e Xbox Series S/X)**



PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 23 ottobre*



Bounty Star (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 23 ottobre*



Super Fantasy Kingdom (Anteprima del gioco) (PC) - 24 ottobre*



Sale del tormento (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 28 ottobre



The Outer Worlds 2 (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 29 ottobre*



1000xResist (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 4 novembre



Football Manager 26 (PC, Xbox) - 4 novembre*



Come al solito, ci sono anche altri vantaggi, di cui puoi leggere di più su Xbox Wire. Questa volta, questi includono il Pacchetto premio esclusivo Game Pass per Albion Online.

I seguenti tre titoli verranno rimossi dal servizio il 31 ottobre, ma puoi ottenere uno sconto su di essi tramite il tuo abbonamento se vuoi mantenerne qualcuno: