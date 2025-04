Prada sigla un accordo per l'acquisizione del concorrente della moda Versace

HQ

In una svolta piuttosto sorprendente degli eventi, la casa di moda italiana Prada ha annunciato la sua intenzione di acquisire e acquistare il marchio concorrente Versace. Come si legge in un comunicato stampa, si afferma che questa acquisizione ha un valore di 1,25 miliardi di euro e che l'operazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2025 con Prada che rileverà il 100% delle partecipazioni di Versace.

Parlando dell'accordo, il presidente e direttore esecutivo diPrada Group, Patrizio Bertelli, ha dichiarato: "Puntiamo a continuare l'eredità di Versace celebrando e reinterpretando la sua estetica audace e senza tempo; allo stesso tempo, forniremo una piattaforma forte, rafforzata da anni di investimenti continui e radicata in relazioni di lunga data. La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di Versace, attingendo ai valori del Gruppo e continuando a operare con fiducia e rigore di attenzione".

Si noti che una volta completato l'accordo, Versace " manterrà il suo DNA creativo e l'autenticità culturale", ma ora avrà il sostegno e il supporto della vendita al dettaglio, della produzione, dell'operatività e dell'esperienza industriale di Prada.

