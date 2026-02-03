Pragmata Anteprima della versione Switch 2: Dead Space, Bloodborne e Bioshock senza l'inquietudine?

HQ

Abbiamo visto azione in terza persona innumerevoli volte nel corso degli anni, e sembra che questo genere non abbia subito grandi cambiamenti, almeno non da molto tempo. Tuttavia, Pragmata mira a mettere in discussione quell'immagine e aggiunge un nuovo livello che attiva una parte completamente diversa del cervello in un contesto che mette in discussione la mia visione del genere. Perché un gioco d'azione deve limitarsi a mirare e sparare? La risposta è, ovviamente, semplice: non deve essere affatto così.

HQ

La premessa è che sono bloccato su una base lunare abbandonata piena di androidi violenti e altre meccaniche che devono essere falciate con varie versioni futuristiche delle classiche armi automatiche. Tuttavia, diventa presto evidente che i sistemi di difesa integrati rendono le mie armi praticamente inutili contro qualsiasi cosa mi si presenti, il che significa che devo pensare un passo avanti per sopravvivere. È qui che entra in scena una misteriosa ragazza cyborg che si rivela una compagna preziosa lungo il percorso. Con il suo aiuto, posso hackerare tutti i firewall dei miei avversari e quindi renderli completamente vulnerabili al classico vantaggio spaziale.

È proprio questa abilità che aggiunge un ulteriore livello alle sequenze d'azione di Pragmata. Mentre affronto i miei avversari meccanici con armi classiche, devo anche eseguire semplici mini-giochi per hackerare le difese dei robot. All'inizio pensavo che non sarebbe cambiato molto, ma nel pieno della battaglia si è scoperto che lo sforzo mentale extra ha scombussolato la mia memoria muscolare e ha portato a una sfida inaspettata che è diventata davvero divertente una volta che ho preso il ritmo. Schiva gli attacchi in stile Bloodborne, mentre alcuni nemici devono essere hackerati e altri colpiti, ha offerto un gameplay sorprendentemente divertente che mi ha colpito molto durante l'ora circa che ho passato con Pragmata.

Annuncio pubblicitario:

Secondo Capcom, entrambe le immagini in questa anteprima provengono dalla versione Switch 2.

Durante il mio tempo con il gioco, sono riuscito a testare tre diversi fucili a pompa, l'arma principale era una variante semiautomatica che infliggeva la giusta quantità di danno. Occasionalmente trovavo un fucile a pompa molto efficace a distanza ravvicinata, ma il suo uso era limitato alla piccola quantità di munizioni già caricate. Era quindi importante conservare le cartucce, poiché le munizioni non venivano raccolte in mucchi come in altri giochi d'azione. Se volevo scattare di più, dovevo trovarne uno nuovo. La terza arma era più strategica e si dimostrava utile per bilanciare le battaglie con molti robot malvagi contemporaneamente. Con un campo di forza esteso, mi permetteva di paralizzare i nemici colpiti per un breve periodo, aprendo opportunità sia per hackare che per sparare in un ambiente leggermente più calmo.

Quando, alla fine della sessione, arrivò il momento di un boss contro un uomo di metallo più grande, potei applicare tutto ciò che avevo imparato finora in una battaglia leggermente più lunga che, nonostante le sue dimensioni, non offrì molta resistenza. Qui, però, ho conosciuto un nuovo tipo di attacco potente che funziona in modo molto simile agli ultimi titoli di From Software. Dopo aver inflitto abbastanza danni, il mio avversario robusto si è inginocchiato e sono riuscito a colpirlo un po' più forte, facendo finire gran parte della sua barra della salute. Poco dopo, sono uscito vittorioso dalla battaglia e la demo è finita.

È importante conservare munizioni.

Annuncio pubblicitario:

La demo è stata giocata su una Switch 2 dockata, e anche se non posso dire come Pragmata se la caverà su altri formati, temo di dover dire che l'esperienza grafica che mi è stata offerta non è stata particolarmente impressionante. Gli ambienti erano un po' pallidi e in generale ho trovato il livello di dettaglio piuttosto debole rispetto ad altri giochi. Per quanto riguarda le prestazioni, però, non ho lamentele, dato che le battaglie si sono svolte senza problemi tecnici, cosa che presumo sia stata la priorità intenzionale di Capcom dato che Pragmata è un gioco così basato sull'azione.

Quello che porto via dall'ora che ho con Pragmata è un'esperienza i cui ambienti basati sulla fantascienza ricordano una versione senza horror di Dead Space, la cui azione in terza persona trae ispirazione dalle meccaniche di schivata di Bloodborne combinate con una versione integrata e semplificata del mini-gioco di hacking di Bioshock. Il risultato è divertente, ma perché Pragmata continui a divertirmi oltre l'ora circa che ho passato sulla base lunare abbandonata, dovrà incorporare più varietà di quanto ho visto. C'è una buona base su cui costruire man mano che il gioco procede. Speriamo che sia esattamente ciò che Capcom ha fatto, e lo sapremo con certezza il 24 aprile.