Pragmata Anteprima: Enigmi, platform, azione e un'ambientazione altamente realizzata

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Pragmata è la nuova IP di Capcom che, dopo aver subito qualche ritardo e un progresso, arriva per mostrarci che anche nuove IP possono essere buone e che Capcom ha più che abbastanza talento per mantenere a galla la sua serie più longeva e amata, senza trascurare l'innovazione e la creazione di nuove esperienze. Nella sessione di anteprima a cui ho partecipato, ho potuto provare circa due ore di ciò che Pragmata ha da offrire in un certo momento della sua storia dopo la demo di Sketchbook disponibile su tutte le piattaforme, dove ho potuto vedere di più ciò che questo nuovo gioco ha da offrire e approfondire le sue meccaniche, che vanno oltre quello che mi aspettavo. Anche se altri colleghi hanno già provato la versione per Nintendo Switch 2, puoi leggere di più qui.

Piattaforma e enigmi

La mia avventura è iniziata nel centro del gioco, una base dove possiamo potenziare Hugh, il protagonista, il suo arsenale e le sue abilità, così come le abilità di hacking di Diana, la nostra amichevole compagna artificiale. Per sbloccare questi potenziamenti, abbiamo bisogno di varie risorse, alcune più comuni e ottenibili eliminando i nemici, mentre altre sono nascoste nei livelli e devono essere cercate. Una volta lasciati dalla base, possiamo scegliere la nostra prossima destinazione o addirittura tornare in aree già scoperte e continuare a esplorare. Ogni area ha una percentuale che indica quanto ne abbiamo completato, quindi è sempre una buona idea dare un'occhiata a ciò che abbiamo lasciato prima di andare avanti. Tuttavia, durante la mia sessione di test, sono riuscito solo ad accedere alla nuova area, una città dall'aspetto futuristico dove il nostro obiettivo è raggiungere la torre di comunicazione per inviare un messaggio. Ovviamente, il percorso è bloccato da sei beacon che devono essere trovati e attivati, e la nostra sessione di anteprima consisteva nel trovare quei sei beacon e affrontare il boss finale di quell'area.

Anche se all'inizio il gioco ti dà un'idea approssimativa di dove guardare, in ambienti leggermente più lineari l'esplorazione dipende presto interamente dalle mie abilità platform e dalla curiosità perché la mappa è piuttosto grande e molto verticale; Non è proprio un mondo aperto, ma le aree sono piuttosto spaziose. Esplorando gli edifici alla ricerca di quei fari, ho incontrato numerose imboscate nemiche, aree chiuse che non si aprono finché tutti i nemici non sono stati sconfitti (come in Devil May Cry), e molti oggetti da trovare. Un altro aspetto importante dell'esplorazione è che ci sono numerosi punti di teletrasporto per tornare alla base, il fulcro centrale del gioco, dove, come ho già detto, possiamo acquisire potenziamenti per armi e abilità del personaggio. È consigliabile tornare alla base di tanto in tanto per ottenere potenziamenti e rendere più facile sconfiggere i nemici più potenti e, soprattutto, i boss. Tuttavia, come nella serie Dark Souls, tornare alla base e poi tornare al punto di teletrasporto fa rivivere tutti i nemici e riattiva persino le imboscate e le aree bloccate finché non li abbiamo sconfitti tutti. È importante scegliere il momento migliore per tornare alla base perché può essere frustrante aver sgomberato un'area dai nemici e poi dover combattere di nuovo quando vai a potenziare il personaggio.

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Un sistema di combattimento diverso ma coinvolgente

Pragmata ha un sistema di combattimento molto particolare. Abbiamo un'arma principale con munizioni infinite e durante il gioco troviamo varie armi aggiuntive che occupano i tre slot disponibili per le armi. Ogni slot ha un colore diverso e possiamo equipaggiare solo armi di quel colore. Ad esempio, un'arma simile a un fucile a pompa ha lo stesso colore di un'altra arma che paralizza i nemici, quindi dobbiamo scegliere se portare una o l'altra, e possiamo persino scambiarle se troviamo l'arma a terra mentre esploramo. Una volta trovata un'arma, possiamo sbloccarla e potenziarla alla base così da poter iniziare l'area con quell'arma equipaggiata se vogliamo. Tuttavia, dobbiamo stare attenti perché queste armi hanno munizioni limitate, e se finiremo i proiettili, potrebbe volerci molto tempo prima di trovare altre munizioni o un'altra arma di quel colore per sostituire quella senza proiettili.

Tuttavia, non si tratta solo di armi e sparare: l'hacking è fondamentale. I nemici sono incredibilmente resistenti alle nostre armi, e l'unico modo per danneggiarli efficacemente è hackerarli, che è compito di Diana. Per farlo, quando punti un'arma contro un nemico, appare uno enigma sullo schermo in cui devi muovere un blocco su una griglia fino all'obiettivo (un blocco verde) premendo i tasti frontali del controller (su Nintendo Switch 2, ad esempio, questi sono i tasti A, B, X e Y). Questo enigma deve essere risolto in tempo reale, mentre i nemici si avvicinano senza rilasciare il tasto di mira. Anche se all'inizio può sembrare complesso, presto mi sono abituato a schivare, correre e sparare mentre risolvevo l'enigma sullo schermo, il che rompe le difese nemiche e mi permette di infliggere danni critici. Questi enigmi diventano sempre più complicati, e a volte appaiono blocchi che ti impediscono di passare, o potenziamenti che ti costringono a cambiare la rotta più veloce per infliggere più danni o stordire il nemico più a lungo. È un sistema di combattimento che aggiunge profondità e risulta fresco, ma dopo diversi viaggi alla base per migliorare le mie abilità e dopo essere morto un paio di volte (riapparisci anche alla base quando muori), ho trovato le meccaniche un po' ripetitive quando affronto di nuovo i nemici base, anche se ho davvero apprezzato i nemici più complessi e il boss dell'area.

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Un'altra meraviglia del motore RE

Anche se non voglio dilungarmi troppo sulle mie impressioni sul gioco, devo dire che la versione che ho giocato era su PS5 Pro e il livello di dettaglio era impressionante. I corridoi futuristici cristallini, i riflessi e gli effetti di luce, le tute di Hugh e Diana... Tutto era bellissimo e aveva una finitura lucida e lucida, come un'auto appena cerata. Sono rimasto sorpreso anche dal suono, con elementi futuristici mescolati a effetti sonori ben scelti, e nel mio caso, un doppiaggio spagnolo molto buono.

È ancora troppo presto per sapere se Pragmata sarà uno dei giochi dell'anno, ma credo che sarà uno dei titoli più unici di Capcom e uno che sorprenderà tutti. Mi ha lasciato una buona impressione e mi ha fatto desiderare di più, e sono felice di vedere che Capcom rimane aperta a nuove idee ed esperienze oltre le sue franchise iconiche.

Pragmata uscirà il 17 aprile su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 e PC. Hai già provato la demo?