Pragmata è ufficialmente diventato oro

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Pragmata, il nuovo gioco di avventura e IP di Capcom, è ufficialmente diventato oro. Abbiamo aspettato Pragmata da molto tempo ormai, con il gioco rimasto misterioso fino a poco tempo fa. Dopo anni di ritardi, alcuni di noi hanno avuto la fortuna di giocare al gioco, e presto tutti avremo la possibilità di immergerci in questo nuovo contesto di fantascienza.

Come annunciato da Capcom e dalla pagina ufficiale social del gioco, Pragmata ha ufficialmente ottenuto l'approvazione gold master. Se non lo sappiate, essenzialmente questo termine deriva dai tempi del gaming, quando uno sviluppatore inviava un disco d'oro affinché i proprietari delle piattaforme lo approvassero. Quei tempi sono quasi finiti, ma l'uso del termine "gold andato" è ancora rimasto. Significa che un gioco è completamente pronto per la data di lancio e probabilmente non aggiungerà una nuova data di uscita tanto presto.

Questo significa che Pragmata sarà perfetto al lancio? Probabilmente no. Anche i giochi che diventano oro hanno problemi qua e là. Ma significa che chi aspetta di giocare a questo gioco può prendersela comoda nelle due settimane e più che precedono il lancio di Pragmata.

Pragmata arriva il 17 aprile per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch 2.