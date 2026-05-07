Pragmata ha ufficialmente venduto oltre 2 milioni di unità

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La nuova IP di Capcom, Pragmata, continua a dimostrare il suo successo, avendo venduto ora 2 milioni di copie. Il gioco è uscito il 17 aprile e ha venduto un milione di copie in soli due giorni. Il secondo milione potrebbe aver richiesto un po' di più, ma dimostra che il passaparola positivo si sta diffondendo su questo unico gioco d'azione e avventura fantascientifica.

Capcom ha ufficialmente rivelato le ultime cifre di vendita sulla sua pagina social, dove ha accompagnato l'annuncio con un video in cui il personaggio secondario del gioco, Diana, ha disegnato un quadro festivo per 2.000.000 di unità vendute.

Dopo anni di sviluppo, costantemente ritardati, è sicuramente un grande sollievo per Capcom vedere Pragmata raggiungere un tale successo. Se il gioco continuerà su questa traiettoria, è possibile che possa unirsi al già ricco roster di franchise di Capcom.

Se non sei ancora uno dei due milioni di persone che hanno acquistato Pragmata e sei ancora indeciso sul gioco, puoi leggere la nostra recensione qui per avere riflessioni più approfondite su questa avventura fantascientifica.