Pragmata lancerà prima del previsto

Abbiamo già visto Capcom rimandare Pragmata un paio di volte, quindi è comprensibile se vi aspettate cattive notizie guardando la fine del nuovo trailer di oggi del gioco. Per fortuna, sono solo gli sviluppatori che si stanno divertendo.

Perché il nuovo trailer rivela effettivamente che Pragmata uscirà una settimana prima del previsto, il che significa che uscirà il 17 aprile. Non è tutto ciò che viene mostrato nel trailer, dato che ci viene anche offerto uno sguardo ad alcuni boss, sequenze drammatiche di inseguimento, alcune delle cose incluse nell'edizione Deluxe del gioco e altro ancora.

Vale la pena ricordarti che non devi aspettare quasi sei settimane per giocare Pragmata, dato che una demo è disponibile su PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2 in questo momento.