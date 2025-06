Pragmata riemerge, imposta la data di uscita del 2026

HQ

Pragmata, il gioco che diceva di abbandonare una data di uscita del 2022 per una del 2023 e poi è scomparso per un po', è ora tornato. Al Sony State of Play di stasera, abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Pragmata, che mostra una strana base lunare piena di robot assassini.

Armato di nient'altro che una pistola e una tuta spaziale, il nostro eroe non sembra troppo ben equipaggiato per affrontare questi robot. Fortunatamente, la ragazza seduta sulla sua spalla può aiutare a far esplodere tutti i nemici che dovremo affrontare.

Anche se il gioco non è certo arrivato nel 2023, ora ha una nuova finestra di rilascio, fissata nel 2026. Capcom promette che "questa volta è reale", ma dovremo aspettare e vedere se Pragmata riuscirà ad arrivare a questa data di uscita.

Pragmata uscirà nel 2026 su PS5, PC e Xbox Series X/S.