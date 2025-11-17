Pragmata, Romeo è un uomo morto classificato in Corea del Sud

HQ

Anche se non sempre è vero che apparire in una classifica significa che presto vedremo una data di uscita per un gioco, lo schema è abbastanza consolidato da far sì che queste apparizioni catturino la nostra attenzione. Recentemente, due uscite del 2026 sono apparse come classificate in Corea del Sud.

Sono il Pragmata di Capcom e Romeo is a Dead Man di Grasshopper Studios, come catturato da Gematsu. Il primo è stato rimandato più volte, ma sembra che finalmente uscirà il prossimo anno e potrebbe puntare a un lancio molto presto.

Romeo is a Dead Man è un gioco d'azione in cui interpreti il ruolo di un agente dell'FBI nello spazio-tempo che deve dare la caccia ai fuggitivi attraverso diversi tempi e universi. Avrà quella tipica stranezza di Grasshopper, che ha conquistato i fan in tutte le sue uscite.

Non sono ancora state fornite informazioni sulla data di uscita, ma speriamo che, con questi ascolti in arrivo in Corea del Sud, altre notizie non siano lontane. Inoltre, se ti stai chiedendo, Pragmata è classificato per i 12 anni in su, mentre Romeo è classificato Non per minorenni. Probabilmente più o meno quello che ci aspetteremmo da tutti.