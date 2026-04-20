Pragmata venduto un milione di unità in due giorni

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Capcom sta vivendo un grande successo recentemente, con molte delle sue serie e titoli di successo che sono arrivati e si sono rivelati enormi successi sia commerciali che critici. Resident Evil Requiem è arrivato alla fine di febbraio e da allora è stato un enorme successo per la compagnia giapponese, vendendo già sei milioni di unità, e ora Pragmata sta seguendo la stessa strada.

In un comunicato stampa, Capcom ha confermato che Pragmata ha spedito fino a un milione di unità nei suoi primi due giorni sul mercato. Sì, ha una media di 500.000 copie al giorno, il che è davvero impressionante per una nuova IP.

Parlando di questo successo, Capcom ha dichiarato: "Come IP completamente nuovo, Pragmata rappresenta una nuova sfida per Capcom, costruita da zero con un mondo e un concetto di gameplay originali. Siamo davvero felici che così tanti giocatori in tutto il mondo abbiano apprezzato il gioco, permettendoci di raggiungere questo traguardo di un milione di unità vendute. D'ora in poi, continueremo a fare ogni sforzo per offrire l'appeal di Pragmata a un pubblico ancora più ampio."

La parte interessante è che questo successo è forse solo una frazione di ciò che verrà, dato che Capcom dichiara esplicitamente che l'edizione Switch 2 del gioco deve ancora arrivare in Giappone e in altri paesi asiatici, con il lancio previsto per il 24 aprile. Questo potrebbe significare che entro la fine di questa settimana, Pragmata sarà venduto in due milioni o più.

Hai già provato Pragmata ? Se no, non perdere la nostra recensione per riflessioni più complete sul gioco.