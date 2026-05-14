Predal, sulla maggiore diversità nell'animazione odierna: "È un'enorme opportunità per noi artisti mettere il nostro lavoro direttamente sullo schermo"

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Durante il recente Comicon Napoli 26, abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare con molti professionisti del mondo del cinema, dei fumetti e dei videogiochi. La fiera italiana è un polo multidisciplinare per ogni appassionato di cultura pop, e quest'anno il manifesto che promuove tutti questi aspetti del Comicon è stato disegnato dall'artista Aurélien Predal.

L'artista, che ha lavorato ad alcuni dei film d'animazione con il maggior incasso dell'ultimo decennio (come Cattivissimo Me, Cattivissimo Versa 2, la serie Star Wars: Visions e il recente film live-action Project Salvation), ha una profonda comprensione sia dello stato attuale del mezzo sia della direzione che sta prendendo.

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E contrariamente a quanto poteva sembrare qualche anno fa, il cinema animato si sta muovendo verso un approccio più tradizionale nella produzione, ma più vario per stile e soggetto. Non si tratta solo di compiacere un pubblico contemporaneo con una specifica forma di consumo, come potrebbe accadere nel caso di The Super Mario Galaxy Movie, ma di dare voce a sensibilità provenienti da ogni angolo del mondo.

"Per molto tempo ci fu molta sperimentazione nell'animazione, ma era limitata a cortometraggi o progetti studenteschi. E penso che sia abbastanza nuovo che ora vengano fatti film convenzionali—alcuni grandi film che esplorano un lato più artistico. Penso che sia una differenza enorme rispetto a 10 o 20 anni fa. Lo aveva, ma con un budget europeo ridotto, e ora lo hai con grandi budget e molte persone lo stanno guardando."

Ora che gli investimenti mainstream guardano con più favore il merito artistico, soprattutto dopo un lungo periodo in cui si è puntato tutto sull'animazione 3D, questo "passo indietro" è in realtà un passo verso nuove strade, diversi da tutto ciò che era stato fatto prima.

"Penso che sia un'enorme opportunità per noi artisti mettere il nostro lavoro direttamente sullo schermo perché normalmente, specialmente con i film CGI, lavori come artista su un film, sviluppi i personaggi, sviluppi i set, ma poi viene interpretato da un team di artisti CG che fanno tutto in 3D."

"Quindi hai questa traduzione. E penso che ora ci sia ancora un po' di traduzione, ma almeno è molto più diretta. E penso che ci fosse ancora questo ai tempi dei film 2D. È stato un po' un peccato, ma abbiamo un po' perso il controllo con il 3D. Serviva questa competenza tecnica per far apparire le cose sullo schermo.

Ma ora ci stiamo un po' riconnettendo, ricostruendo quel ponte. Personalmente, ne sono davvero felice."