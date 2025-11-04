HQ

Predator: Badlands, il nono film del franchise e il terzo progetto diretto da Dan Trachtenberg, dimostra una cosa: non c'è un solo modo per fare un buon Predator capitolo. Tutti e tre i progetti di TrachtenbergPredator (il successo in streaming del 2022 Prey, il film animato Predator: Killer of Killers uscito all'inizio di quest'anno e Badlands ) sono offerte piuttosto diverse, almeno per gli standard della serie, che ha sempre ripetuto lo stesso schema.

Badlands è il più diverso dal resto in quanto non presenta personaggi umani (Elle Fanning interpreta un androide di Weyland-Yutani, un cenno alla serie Alien che non va oltre), e il protagonista è un predatore chiamato Dek, e con un background, personalità e dialoghi doppiati che assume il ruolo del "bravo ragazzo". Questo potrebbe, in una certa misura,Predator alienare i fan, come gli elementi usuali di questi film, come la paura e l'orrore di non sapere dove si trova il mostro, l'esibizione di abilità di sopravvivenza in condizioni estreme, le tattiche utilizzate dai sopravvissuti umani per difendersi dagli alieni assassini... Più o meno rimangono in Badlands, ma in modo molto diverso e molto più spensierato del previsto.

La trama è molto semplice: un giovane Yautja (la specie Predator apparentemente adolescente) si reca su un pianeta (così inospitale che persino l'erba cerca di ucciderti) per cacciare una delle creature più feroci dell'universo. Lì, incontra un androide senziente (di metà di esso) interpretato da Elle Fanning, e forma l'improbabile (e cliché) tandem dell'assassino ruvido, silenzioso e tagliente e del compagno vivace, chiacchierone e infantile che cerca di entrare nel cuore freddo degli Yautja, bilanciando le loro personalità opposte in modo che entrambi possano imparare l'uno dall'altro. La dinamica tra i due (sono in grado di parlare in lingue diverse, con il Predator sottotitolato) rende la commedia molto alta, e il tono del film è sorprendentemente leggero, un grande contrasto rispetto al resto dei film della serie che sono più cupi e tesi.

Badlands sembra molto più vicino a un film d'avventura per famiglie, come The Mandalorian o anche Guardians of the Galaxy. Una grande spinta in questa direzione è portata dalla Fanning, che nella maggior parte dei suoi film interpretava personaggi introversi offuscati da un'aura di mistero, e raramente ha la possibilità di divertirsi così tanto con un personaggio allegro e brillante come questo androide empatico. È un piacere guardarla qui e infonde al film un'energia ottimista che lo rende particolarmente divertente, anche se (insisto) non è quello che ci si potrebbe aspettare da Predator.

Non è un caso che questo sia anche il primo film della serie classificato PG-13 invece di R, aiutato dal fatto che tutte le scene di combattimento sono tra altre bestie o androidi. Ciò non significa che l'azione non sia brutale, poiché molte, molte creature e androidi vengono massacrati e smembrati, e la telecamera non lo nasconde mai. Ma significa che, quando un androide viene tagliato a metà, non si vedono sangue e intestino, ma fluidi bianchi o sangue verde, il che riduce un po' il suo impatto.

Ci sono molte, molte scene d'azione nel film: è la più ricca di azione del franchise (a scapito del terrore, che non ha posto qui), e ognuna è davvero diversa, con tutti i tipi di creature grandi e piccole e mix sbalorditivi e talvolta senza soluzione di continuità di CGI ed effetti pratici. Il problema è che, sebbene roboanti, pochi di loro sono davvero eccezionali e memorabili, il che alla fine impedisce al film di salire ancora più in alto. Un combattimento corpo a corpo all'inizio del film potrebbe essere uno dei migliori, e mette un segno così alto che il resto dei combattimenti non lo raggiunge del tutto. Anche con il climax, un po' troppo cupo e poco fantasioso, nonostante l'ovvio riferimento a uno dei film precedenti... ehm, universo condiviso.

Le cose più importanti contro Predator: Badlands sono le tue aspettative su come dovrebbe essere un film Predator e alcuni elementi che Badlands potrebbero non offrirti allo stesso modo di Prey, per esempio. Passare dal mix di horror-sopravvivenza a un buddy movie tra un Predator e un androide che va all'avventura è un grosso rischio. Trachtenberg rompe gli schemi all'interno dei confini del franchise, ma in realtà non costruisce nulla di nuovo di zecca, e questo porta a una contraddizione: nonostante sia il film più diversoPredator di tutti, spesso sembra il più... generico.

Un po' cliché e prevedibile, ma comunque divertente, divertente ed emozionante dall'inizio alla fine, e senza dubbio ben girato nelle innumerevoli scene d'azione, anche se non riescono ad essere eccezionali. Con questa qualità, è valido quanto lo era Prey, valido come lo era il classico di John McTiernan del 1987 (e sicuramente migliore di tutto ciò che hanno fatto nel frattempo), e il finale punta verso avventure più emozionanti nell'universo Predator... se il pubblico abbraccerà questo tentativo da parte della Disney di aprire la serie a un pubblico più ampio e più mainstream.