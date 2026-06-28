Predator: Badlands ' Dan Trachtenberg dirigerà un'animazione commedia-horror basata su Freddy il 13°

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All'inizio di quest'anno, Dan Trachtenberg - noto più recentemente per Prey, Predator: Killer of Killers e Predator: Badlands - ha rivelato di aver firmato un accordo di first-look con Paramount, una decisione che molti hanno presumibilmente avrebbe posto fine al mandato del regista nella guida del franchise Predator, dato che la proprietà intellettuale è di proprietà Disney/20th Century. Trachtenberg pensa di poter continuare a esplorare Predator e lavorare contemporaneamente con Paramount, qualcosa che aspetteremo e vedremo se diventerà realtà, ma per quanto riguarda il futuro immediato, ora sappiamo qual è il primo progetto su cui lavorerà per Paramount.

Come confermato in un post sui social media e riportato da Deadline, Trachtenberg dirigerà un film d'animazione horror-comica basato su Freddy il 13° per Paramount Animation. Il film attualmente non ha titolo e no, non è un errore di ortografia chiamarlo Freddy il 13°, dato che si basa sul fumetto indipendente dello scrittore Yehudi Mercado e segue la storia di Freddy Vanwinkle, il tredicesimo figlio di un tredicesimo figlio, che deve affrontare il pallidimento rispetto a tutto ciò che fanno i suoi brillanti dodici fratelli.

Per quanto riguarda l'elemento horror, questo si fa notare quando Vanwinkle uccide accidentalmente il terrificante assassino di Nighty Night e presto eredita le sue abilità, lasciando a Freddy 13 notti per spezzare la maledizione mentre combatte contemporaneamente i rivali.

Trachtenberg co-dirigerà il film insieme a Mercado e, sebbene non ci siano ancora piani per la prima assoluta, è stata condivisa una sinossi ufficiale che aggiunge quanto segue: "Una vacanza in famiglia si trasforma in un incubo quando lo zio Freddy divertente uccide accidentalmente il Boogeyman e assume i suoi poteri."