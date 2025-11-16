Predator: Badlands dice che voleva costruire sulle connessioni tra Alien e Predator al di fuori dei film versus

HQ

Dan Trachtenberg sembra avere la serie Predator in mani sicure, se i suoi tre film sui cacciatori di alieni sono qualcosa su cui basarsi. Tuttavia, è chiaro che non è interessato solo agli Yautja, poiché Predator: Badlands fa un cenno ad Alien con l'apparizione di sintetizzatori Weyland-Yutani.

Parlando con GamesRadar, Trachtenberg ha rivelato di aver avuto l'idea del crossover quando pensava ai film di Alien vs. Predator. "Stavo solo pensando ai film VS, Alien vs. Predators che sono usciti molto rapidamente nello stesso periodo, Freddy vs. Jason e tutto il resto", ha detto. "Mi è sembrato che ci fosse un modo per includere cose in universi cinematografici che sono già spiritualmente connessi, e coinvolgerle in una storia, in un film. È più bello che dire: 'È la cosa più importante contro la cosa più importante del franchise!' "

"Abbiamo preso Weyland-Yutani, abbiamo preso i sintetizzatori, e abbiamo pensato che ci fosse qualcosa di un po' più elegante in questo", ha continuato. "Forse più avanti nel tempo, può diventare una cosa più grande. Ma è più bello, per me, che siano solo questi piccoli punti di contatto diversi a far sembrare tutto un universo connesso. E se tutto questo è nuovo per te, non è necessario aver fatto i compiti. Potrebbe essere solo un film fantastico che ha senso da solo".

Sarebbe interessante vedere dove potrebbe andare questa connessione, ma per ora è probabilmente meglio tenere separati Aliens e Predators, poiché entrambi dimostrano quanto possono essere cool da soli.