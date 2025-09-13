Predator: Badlands il regista dice che il film è "come Chewbacca e C-3PO: The Movie"

HQ

Predator non è davvero un franchise noto per il suo lato comico, ma il regista Dan Trachtenberg spera di mostrare un lato più leggero dei brutti alieni nel prossimo Predator: Badlands. Sembra che ci troviamo di fronte a un'improbabile coppia di coppie nel film, simile a Chewbacca e C-3PO.

"Ho fatto il paragone che è come Chewbacca e C-3PO: The Movie. Ma C-3PO è la nervosa Nellie; il divertimento di Thia è che è davvero imperturbabile", ha detto Trachtenberg, descrivendo come ci siano alcune differenze tra il droide dorato e il personaggio robotico di Elle Fanning in Badlands. "È positiva in ogni circostanza. Si ha un assaggio di quella personalità nel trailer quando appare nell'inquadratura dopo aver affettato e tagliato a dadini alcune creature pazzesche. È un personaggio davvero divertente essere bloccati con un Predator, uno Yautja che è un vero duro e non vuole parlare troppo".

Parlando nell'ultimo numero di SFX Magazine (tramite GamesRadar), Trachtenberg ha anche parlato del lato comico del film. "Non c'è niente come una risata che è una liberazione catartica in mezzo a tutta l'intensità, la violenza e tutta quella roba. Quindi mi piace quando c'è commedia e c'è divertimento in una cosa d'azione. Non rispondo quando qualcosa è solo pura commedia, per qualsiasi motivo, non cado spesso. Quindi è stata una gioia fare un film come questo in cui posso abbracciare il tipo di cose che mi piacciono nei film d'azione", ha detto.

Predator: Badlands esce il 7 novembre.