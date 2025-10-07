Predator: Badlands mostra un po' di azione intensa in questo nuovo trailer
Un nuovo capitolo della saga di Predator è quasi arrivato, e sembra più sanguinoso, più audace e più imprevedibile che mai.
Il pianeta più letale dell'universo ci aspetta nel prossimo Predator: Badlands di Dan Trachtenberg, dove seguiamo Dek, un giovane Predator costretto a combattere contro probabilità impossibili. Lungo la strada, trova un'alleata inaspettata in Thia, un essere sintetico di Weyland-Yutani. Il loro obiettivo comune? Per sopravvivere, a qualunque costo.
Ambientato nel futuro in un mondo remoto e letale, Badlands è incentrato su un emarginato di Predator (interpretato dall'esordiente Dimitrius Schuster-Koloamatangi) che unisce le forze con Thia (la candidata agli Emmy e ai Golden Globe Elle Fanning) in una pericolosa ricerca dell'avversario finale.
Dopo il suo acclamato Prey, Trachtenberg continua a capovolgere la formula di Predator e Badlands sembra una bestia sorprendentemente diversa. Che si tratti del focus di sopravvivenza ridotto o del nucleo emotivo tra cacciatore e macchina, questo potrebbe essere il film di Predator più audace di sempre. Predator: Badlands uscirà nelle sale il 7 novembre.
Sei pronto a tornare a caccia?