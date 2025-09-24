Predator: Badlands non includerà gli Xenomorfi

HQ

Popcorn immaginari (o forse popcorn veri, a seconda di dove ti trovavi in quel momento) sono stati lanciati quando abbiamo visto che il personaggio di Elle Fanning in Predator: Badlands sarebbe stato un sintetico Weyland-Yutani. Nonostante la società provenga dai film di Alien, tuttavia, il regista Dan Trachtenberg vuole arginare le nostre speranze di una rivincita di Alien vs. Predator.

Parlando con Empire, Trachtenberg ha spiegato che non ci sarà una presenza di Xenomorfi nel film. "Non c'è nessuno Xenomorfo in questo film", ha detto. "Ma per me, questo lo rende più eccitante. Non stiamo coinvolgendo [il franchise di Alien] solo per mettere insieme le action figure. Ci sono grandi ragioni organiche per la storia di Weyland-Yutani per essere in questo film".

Il personaggio di Fanning, Thia, ci offrirà comunque un interessante senso di crossover, anche se è sicuramente una synth che si differenzia dagli altri modelli Weyland-Yutani (e non solo perché è stata tagliata a metà). "Thia è stata su Genna per un po', vedendo cose che normalmente non vedrebbe", ha detto Elle Fanning. "Sta assorbendo tutte queste nuove informazioni, ed è anche rotta, quindi è diventata molto diversa dagli altri sintetizzatori".

Predator: Badlands uscirà nelle sale il 7 novembre.