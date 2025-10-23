Predator: Badlands ottiene un altro trailer prima della sua uscita il mese prossimo
L'azione di Predator on Predator è al centro di questo trailer d'azione al cardiopalma.
Mentre la Universal potrebbe aver elencato l'ultimo trailer come "Predator: Badlands trailer finale", ciò non ha impedito allo studio di rilasciare un trailer internazionale un paio di settimane dopo, dandoci ancora più informazioni sul film in uscita.
Predator: Badlands di Dan Trachtenberg sembra essere un mix tra una vendetta di Predator e una storia di formazione, poiché vediamo il nostro personaggio principale dare la caccia a una bestia su un pianeta incredibilmente ostile, sperando anche di abbattere un altro Predator con dread bianchi. Molto malvagio.
Anche i sintetizzatori Weyland-Yutani faranno sentire la loro presenza, con il Predator che farà a pezzi squadre di loro, alcuni dei suoi compagni e un sacco di enormi creature per rivendicare i suoi trofei e diventare un vero cacciatore.
Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto e facci sapere se vedrai Predator: Badlands quando verrà lanciato il 7 novembre.