Predator: Badlands porta un brutale caos fantascientifico

Il regista Dan Trachtenberg, fresco del successo di Prey e del film d'animazione Killer of Killers, torna nell'universo di Predator con Predator: Badlands, un nuovo brutale capitolo con Elle Fanning nei panni di Thia, una sopravvissuta costretta ad allearsi con un giovane Predator in esilio su un pianeta alieno ostile.

Questa volta, Trachtenberg si appoggia a una vera e propria carneficina fantascientifica. Il trailer offre un assaggio di ciò che verrà: un mondo mortale brulicante di bestie fameliche, flora carnivora e azione implacabile. È rumoroso, cruento e piacevolmente sfrenato.

Potrebbe esserci anche qualcosa di più del sangue e del sangue in agguato sotto la superficie: i fan più attenti noteranno una bandiera Weyland-Yutani nel trailer, suggerendo un potenziale crossover Alien-Predator su tutta la linea. Che si tratti di una presa in giro deliberata o solo di un succoso uovo di Pasqua, apre interessanti possibilità per il franchise.

Predator: Badlands uscirà nei cinema il 7 novembre e si preannuncia come un bagno di sangue fantascientifico a tutto campo. Sei pronto a dirigerti verso le Badlands?