Predator: Badlands sarà disponibile in formato digitale dalla prossima settimana

I film ormai non perdono molto tempo nei cinema, eh? Poco meno di due mesi dopo l'uscita nelle sale il 7 novembre 2025, Predator: Badlands farà il suo debutto in streaming il 6 gennaio 2026. Certo, non è veloce come altri film (sto guardando te, Superman), ma significa che chi ha aspettato di vedere il nuovo film a casa ora può farlo.

Questa data di uscita è stata segnalata da Forbes in una nuova pubblicazione di Amazon Prime Video. Oltre al film stesso, i proprietari della versione digitale di Predator: Badlands avranno anche commento audio, featurette e scene eliminate da vedere. Questa uscita digitale è precedente Predator: Badlands disponibile in UHD fisico e Blu-Ray a febbraio 2026.

Predator: Badlands ha ricevuto recensioni positive e ha ottenuto un buon successo al botteghino, incassando oltre 184 milioni di dollari in tutto il mondo. Il successo continuo di Dan Trachtenberg con il franchise dei Predator sembra destinato a continuare, dato che ha altre idee su cui pensare per questa amatissima IP.