Predator: Badlands sarà il primo film principale di Predator senza un rating R

Predator: Badlands mira ad essere un film violento, ma sembra che non abbia spaventato le commissioni di censura, dato che sono abbastanza felici di valutare il film come PG-13 (fondamentalmente un 12A o forse 15 qui nel Regno Unito). La prossima uscita di Predator di Dan Trachtenberg vuole avere corpi strappati in due e sangue in abbondanza, ma il punto chiave è che nessun essere umano verrà ferito.

IGN ha fatto una visita al set di Predator: Badlands di recente, dove hanno scoperto che il film sarebbe stato il primo film principale di Predator senza un rating R. "Vedremo dove andrà a finire, ma la nostra speranza è che possa essere un PG-13 che sembri una R", ha detto il produttore Ben Rosenblatt. "Questa è un po' la nostra speranza. E davvero, si tratta solo di essere in grado di ampliare il pubblico per un film come questo".

"Non abbiamo nessun essere umano nel film e quindi non abbiamo alcun sangue rosso umano", ha continuato. "Quindi speriamo che questo giochi a nostro vantaggio. Andremo il più possibile all'interno di questi limiti, e pensiamo che saremo in grado di fare alcune cose davvero raccapriccianti. Ma in colori diversi dal rosso".

Ci sono esseri umani nel film, tecnicamente, ma sono quelli che gli appassionati di cinema potrebbero chiamare attori, che interpretano personaggi che sono sintetizzatori. Quindi possiamo probabilmente aspettarci un arcobaleno di fluidi che fuoriescono dai corpi di robot, predatori e mostri, ma niente che ci ricordi che siamo solo grandi sacchi di pelle. Evviva!

Predator: Badlands uscirà nelle sale il 7 novembre.