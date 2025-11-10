Predator: Badlands segna il più grande debutto mondiale per un film di Predator

HQ

Predator: Badlands sembra dimostrare che l'IP è in buone mani con il regista Dan Trachtenberg. Dopo che Prey è uscito nelle sale nel 2022, ma ora che il prossimo film di Trachtenberg ha un po' di fanfara, ovviamente non potevamo non vederlo nelle sale.

Il film è riuscito a ottenere la più grande apertura al botteghino di qualsiasi film di Predator, guadagnando $ 80 milioni in tutto il mondo (tramite BoxOfficeMojo). A fronte di un budget di produzione di 105 milioni di dollari, c'è probabilmente ancora molta strada da fare prima che Predator: Badlands sia completamente in verde.

I fan di Predator dovranno solo uscire e vedere il film, poiché nonostante siamo vicini alla fine dell'anno, ci sono altri film d'azione che potrebbero rimuoverlo dal primo posto al botteghino. The Running Man, ad esempio, esce questo venerdì, così come Now You See Me: Now You Don't.

Dai un'occhiata alla nostra recensione di Predator: Badlands qui.