Predator: Badlands sta ottenendo una serie a fumetti che funge da prequel ufficiale

HQ

Questo autunno, Predator i fan si riverseranno nei cinema per vedere il prossimo progetto del regista Dan Trachtenberg. Conosciuto come Predator: Badlands, questo film d'azione è considerato un po' un film simile a un eroe amico, in cui un guerriero Predator si allea con un sintetico mutilato per affrontare una caccia impossibile.

Mentre quel film esisterà in sé e per sé, per coloro che vogliono di più e sono alla ricerca di ulteriori tradizioni intorno al progetto, Marvel e 20th Century Studios stanno pubblicando una serie di fumetti che funge da prequel ufficiale per il film. È noto semplicemente come Predator: Badlands (2025) e per quanto riguarda ciò che questa corsa promette, la sinossi spiega:

"Il prequel ufficiale, realizzato in collaborazione con il regista Dan Trachtenberg, del nuovo, attesissimo film, Predator: Badlands, è qui! A un giovane guerriero Yautja viene affidato un compito apparentemente semplice da suo padre: recuperare un pezzo di tecnologia da un'astronave abbandonata che si è schiantata anni fa. All'interno, però, una minaccia antica e mortale è in agguato. Ora il Predator diventerà la preda... "

La data di arrivo del primo numero è fissata per il 12 novembre, pochi giorni dopo il debutto del film il 7 novembre. È scritto da Ethan Sacks e per un assaggio del tipo di azione che il fumetto promette, date un'occhiata alla copertina qui sotto.

Annuncio pubblicitario: