Predator: Killer of Killers offre battaglie contro ninja, vichinghi e piloti di caccia

Il cacciatore più assetato di sangue nello spazio è tornato in Predator: Killer of Killers, una nuova avventura animata che segue guerrieri di epoche diverse - un vichingo, un ninja e un pilota di caccia - mentre sono costretti a combattere con il nemico finale. Dan Trachtenberg, che è stato anche coinvolto nel sorprendente successo Prey, è al timone anche qui. Questo mentre sta lavorando anche al film live-action Predator: Badlands, che dovrebbe essere presentato in anteprima entro la fine dell'anno.

Predator: Killer of Killers uscirà su Hulu il 6 giugno, il che molto probabilmente significa che potrai dare un'occhiata su Disney+ lo stesso giorno. Quindi, se sei interessato a un'azione violenta, beh, allora sai cosa fare. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Predator: Killer of Killers è nella tua lista di osservati speciali?