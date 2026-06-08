Prelude Dark Pain Anteprima: Impressioni dalla demo di un'ora

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Siamo arrivati a giugno, e così è arrivata la stagione non proprio dell'E3: con una miriade di showcase e lo Steam Next Fest che si terrà tra circa una settimana, è facile perdere il conto di tutti gli annunci e le demo, ma può anche essere l'occasione perfetta per provare nuove gemme che fanno la loro prima apparizione durante la stagione.

A prova di caso, Prelude Dark Pain ha svelato la sua demo e, sebbene il progetto Early Access di Quickfire Games non abbia ancora una data di uscita definitiva, questo dipinge un quadro eccellente del tipo di azione tattica medievale e stilosa che ci attende.

La demo di un'ora è composta solo dal primo segmento della storia—che costituisce il tutorial iniziale del gioco—e da una battaglia extra che mostra i sistemi e le abilità dei personaggi con maggiore profondità, ma una cosa più che evidente durante la sua breve durata è la pura forza visiva.

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Tutto scoppia subito, e non perde energia in movimento. Il paragone più semplice sarebbe lo stile di animazione di Darkest Dungeon, ma Prelude Dark Pain non limita le sue ispirazioni a un solo gioco, dato che il fantasma dei fumetti e dei romanzi grafici si staglia con una solida base di linee nette e inchiostrazioni alla Hellboy che si sente ad ogni angolo, e lo dico in senso positivo.

C'è ancora del lavoro da fare sulla presentazione nel suo complesso: alcune animazioni risultano un po' frammentate e ho trovato la musica qui un po' generica e ripetitiva—alcuni loop potrebbero sicuramente essere migliorati—ma tutto ciò che riguarda il design visivo, dai personaggi alle scene in stile vignette, respira fumetti serializzati dark fantasy.

Anche oltre all'aspetto, non è certo un brutto periodo. Ho un debole per i giochi di strategia a turni e il loro focus sul posizionamento, e ciò che Prelude Dark Pain presenta è sia molto diretto che potenzialmente fantastico se i futuri stadi di battaglia si presteranno a questa opportunità. Sia la parte della storia che la battaglia extra puntano gran parte della loro attenzione su terreni irregolari e su movimenti e abilità gratificanti per uccidere istantaneamente alcuni nemici, incentivati dalle ricompense estrinseche degli obiettivi della missione e dal puro piacere di affrontare un gruppo fastidioso di nemici in un solo turno.

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Questo rischia di diventare ripetitivo, con il movimento condizionato solo dagli spazi che danno qualche bonus extra o da quelli che eliminano un nemico con un colpo solo, e anche nella sezione finale della demo ho sentito come alcuni effetti secondari diventassero irrilevanti a causa della facilità di dare priorità alla morte più veloce in alcuni casi, ma è qui che entra in gioco la battaglia extra, e non mi sorprenderebbe se la aggiungessero per mostrare quanto il sistema di combattimento possa essere più ampio.

Giocare con i vantaggi di elevazione e molte più abilità è stato un piacere, alcune in particolare hanno aperto molte più porte per la gestione e il posizionamento dei nemici, come più attacchi ad area e una torretta che fungeva da danno extra a suo turno, e c'è un personaggio extra esclusivo di quella battaglia che ho trovato incredibilmente creativo, E se questo è il tipo di asticella che il futuro stabilirà, allora questo cast sarà un piacere con cui giocare.

È una prima impressione promettente; Sarà comunque un po' minaccioso per i nuovi arrivati a causa della natura del genere, ma oltre ai numeri e alle opzioni, questa introduzione è risultata incredibilmente accessibile e divertente, e letteralmente non c'è nulla da perdere a provarlo.

La demo di Prelude Dark Pain è già disponibile sulla pagina Steam del gioco.