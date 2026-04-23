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Prelude Dark Pain

Prelude Dark Pain inizierà il suo percorso di accesso anticipato quest'estate

Il dark fantasy RPG tattico a turni ha appena presentato un nuovo trailer al Second Wind Showcase.

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È stata un'altra giornata incredibilmente intensa per i giocatori di tutto il mondo, con l'ennesimo showcase ID@Xbox che si è svolto poche ore fa. Ma partendo da questo, ora si è svolto anche il Second Wind Showcase, portando con sé notizie su una manciata di altri titoli.

Un esempio è Prelude Dark Pain, che ha appena mostrato un nuovo trailer e confermato che il progetto debutterà in uno stato di Accesso Anticipato quest'estate. Arrivato su PC, questo titolo è un dark fantasy tattico a turni RPG, e in quest'ultimo sguardo al gioco più ampio, ci è stato presentato una serie di fazioni, inclusi i Guardiani del Mare noti come The Blue Nets, gli antichi Custodi del Velo e i magici Van Rigmars.

Puoi scoprire di più su ogni fazione e clan nel nuovo trailer, che mette persino in luce la lore del gioco e come i molti eroi del regno di Statera siano legati tra loro. Restate sintonizzati per una data di debutto fissa per l'arrivo in Early Access.

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