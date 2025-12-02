Gamereactor

Premi della Lega 2025: Tutti i vincitori della cerimonia League of Legends

Non sorprende che T1 abbia portato a casa una serie di trofei.

La cerimonia annuale di premiazione League of Legends, fondata e condotta da Eefje "Sjokz" Depoortere e Marc "Caedrel" Lamont, si è conclusa durante il fine settimana, durante la quale molte delle migliori squadre e giocatori del mondo sono stati celebrati per le loro prestazioni nella stagione 2025. Ora che il League Awards è di nuovo finito, potreste essere curiosi di sapere chi è stato dichiarato vincitore e, in tal caso, abbiamo tutte le informazioni degne di nota qui sotto.

Tutti i vincitori ai League Awards 2025:


  • Giocatore dell'Anno: Jeong "Chovy" Ji-hoon

  • Squadra dell'Anno: T1

  • Giocatore dell'Anno LEC: Rasmus "Caps" Winther

  • Giocatore dell'Anno LTA: Kacper "Inspired" Sloma

  • Momento dell'anno: la tria vittoria di T1

  • Giocata dell'anno: Ryu "Keria" Min-seok nei quarti di finale ai Mondiali 2025

  • Giocatore dell'Anno LCK: Gwak "Bdd" Bo-sung

  • Rookie dell'anno: Tsai "HongQ" Ming-hong

  • Talento della Televisione dell'Anno: Maurits "Chronicler" Jan Meeusen

  • Giocatore dell'Anno LPL: Lee "Tarzan" Seung-yong

  • Contenuto dell'Anno: AloisNL per "Push Push Push"

  • Opera di Fan Art dell'Anno: PapayouFR

  • Giocatore LCP dell'Anno: Chang "Doggo" Han

  • Creatore della Comunità dell'Anno: Simon "TheBaus" Hofverberg

  • Creatore Esports dell'Anno: Christian "IWDominate" Rivera

League of Legends

