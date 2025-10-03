Premi Nobel 2025: cosa sono, quando aspettarsi i vincitori e come seguirli

HQ

I premi Nobel 2025 saranno annunciati la prossima settimana, a partire da quello di medicina lunedì e concludendosi con quello di economia una settimana dopo. I premi, tra i più prestigiosi al mondo, riconoscono il lavoro pionieristico nel campo della scienza, della letteratura e della pace e portano l'attenzione globale ben oltre i circoli accademici.

Premio Nobel // Shutterstock

Cosa sono i Premi Nobel?

Il premio Nobel è stato creato dal ricco chimico e imprenditore svedese Alfred Nobel, che nel suo testamento specificò che la maggior parte della sua fortuna doveva essere destinata a finanziare "premi a coloro che, durante l'anno precedente, hanno conferito il maggior beneficio all'umanità". Assegnati per la prima volta nel 1901, ora abbracciano sei categorie: medicina o fisiologia, fisica, chimica, letteratura, pace e scienze economiche. I vincitori ricevono 11 milioni di corone svedesi (circa 1,2 milioni di dollari) insieme a riconoscimenti internazionali.

Quando saranno annunciati i premi del 2025?

Gli annunci saranno pubblicati tutti i giorni dal 6 al 13 ottobre:



Lunedì 6 ottobre - Medicina o Fisiologia



Martedì 7 ottobre - Fisica



Mercoledì 8 ottobre - Chimica



Giovedì 9 ottobre - Letteratura



Venerdì 10 ottobre - Pace



Lunedì 13 ottobre - Scienze economiche



Ogni annuncio viene fatto nella tarda mattinata ora locale di Stoccolma (Oslo per il Premio per la Pace).

Come seguire gli annunci?

La Fondazione Nobel trasmette in streaming le rivelazioni del premio in diretta sul suo sito Web ufficiale e sul canale YouTube. Anche i principali organi di stampa, tra cui Reuters e le emittenti pubbliche in Svezia e Norvegia, forniranno aggiornamenti e copertura in tempo reale.

Quando vengono consegnati i premi?

Mentre gli annunci arrivano a ottobre, le cerimonie vere e proprie si svolgono il 10 dicembre, l'anniversario della morte di Alfred Nobel. Il Premio per la Pace viene assegnato a Oslo, mentre gli altri vengono consegnati a Stoccolma dal re svedese. La serata si conclude con il tradizionale banchetto del Nobel, a cui partecipano circa 1.300 ospiti.

Perché è importante?

Il Nobel non è solo una questione di soldi. La vittoria eleva immediatamente i vincitori in un piccolo gruppo di nomi che includono Albert Einstein, Marie Curie, Ernest Hemingway, Nelson Mandela e Martin Luther King Jr. Anche se non privi di polemiche, i premi rimangono un simbolo di riconoscimento globale per i contributi alla scienza, alla cultura e alla pace. Per ora, tutti gli occhi sono puntati su Stoccolma e Oslo, mentre il mondo si prepara a incontrare i nomi più recenti che si uniscono a più di un secolo di storia del Nobel.