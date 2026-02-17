Premier League e EFL implementano pause durante il Ramadan per permettere l'Iftar

HQ

Il Ramadan inizia oggi, 17 febbraio, e terminerà il 19 marzo. Per un mese, i musulmani digiuneranno durante le ore diurne, senza mangiare né bere nulla fino al tramonto. E la Premier League e la English Football League implementeranno ancora una volta pause eccezionali in cui i giocatori musulmani potranno fare il digiuno una volta tramontato il sole.

Questa è una misura che è stata messa in pratica per la prima volta dalla Premier League nel 2021, durante una partita tra Leicester City e Crystal Palace. Da allora, la Premier League e l'EFL permettono brevi pause per permettere ai giocatori musulmani di idratarsi o prendere gel energetici. Quelle brevi pause non interromperanno la partita e avverranno al primo momento opportuno (fallo, calcio d'inizio o qualsiasi pausa naturale della partita).

Nel Regno Unito, il sole tramonta tra le 17:00 e le 19:00 GMT durante il periodo del Ramadan, e molte partite iniziano alle 16:30 o 17:30 GMT. Tra i rinomati giocatori musulmani della Premier League figurano Mohamed Salah, William Saliba, Rayan Ait-Nouri e Amad Diallo.