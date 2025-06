Prendi il controllo delle Tartarughe Ninja in VR nel 2026

I Teenage Mutant Ninja Turtles non sono estranei ai videogiochi. Ci sono una moltitudine di titoli e progetti disponibili, ma nel prossimo futuro avremo un'avventura molto diversa da quella che ci aspettiamo.

Proveniente dallo sviluppatore Cortopia Studio s, questo gioco è noto come Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City, ed è descritto come un "gioco VR d'azione e avventura per giocatore singolo" in cui i giocatori possono vestirsi nei panni delle varie tartarughe per lavorare attraverso un gioco da soli o come unità di quattro giocatori.

La pagina Steam del gioco offre una panoramica della storia del progetto. "Nel vuoto lasciato dalla scomparsa di Shredder, la morsa del Clan del Piede si stringe sulle strade che un tempo chiamavi casa. È tempo di reclamare ciò che è tuo. Indossa la maschera di Leonardo, Raffaello, Donatello o Michelangelo nel primo gioco VR di Teenage Mutant Ninja Turtles.

Altrimenti, ci viene detto che il gioco consente ai giocatori di scalare e muoversi in un paesaggio urbano con il parkour, di padroneggiare l'arma distintiva di ogni tartaruga e di lanciarsi con i cattivi preferiti dai fan.

Anche se dovremo aspettare fino al 2026 per giocare al gioco, quando verrà lanciato, sarà disponibile su PC (tramite SteamVR ) e su Meta Quest sistemi. Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.