Prendi il volo con il Douglas DC-3 PAN AM Airliner di Lego

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La gamma Icons è una parte affascinante del più ampio catalogo di Lego, poiché presenta una vasta gamma di prodotti brickificati, da capolavori architettonici a oggetti di scena per film, set da gioco a oggetti per la casa, modelli di auto a animali domestici e molto altro ancora. A tal fine, ora è stato aggiunto un altro set interessante alla collezione Icons.

Questa è una versione a blocchi del Douglas DC-3 PAN AM Airliner, uno degli aerei più famosi dell'età d'oro dei viaggi aerei. È una rappresentazione diretta dell'aereo che presenta i suoi bimotori, un abitacolo dettagliato e una cabina passeggeri, un corridoio da camminare e una grande quantità di posti a sedere. C'è persino un supporto per incorniciare l'aereo, oltre a una collezione di quattro minifigure che comprendono pilota, commissario di cabina, hostess e assistente di volo, tutti con le rispettive uniformi PAN AM.

Il set comprende 1.903 pezzi e sarà lanciato già dal 4 aprile per tutti i fan (1 aprile per Lego Insiders) con un prezzo di £199,99/€219,99. Puoi intravedere questo set elegante qui sotto.

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