Prendi una Delorean Lego Ritorno al futuro per un quarantesimo del costo dell'ultima Morte Nera
La versione Speed Champions della famosa auto costa circa un settimo del costo della versione Icons.
Non è un segreto che i Lego siano un hobby costoso, con molti set che richiedono un forte investimento finanziario. Questo è stato un argomento di conversazione in particolare quest'anno, poiché il nuovo modello Death Star recentemente rivelato richiede £ 900 / € 1.000 per assicurarsi un'unità. Sì, potresti pagare l'affitto mensile o comprare un set Lego...
Fortunatamente sono disponibili anche opzioni alternative, set più piccoli e convenienti che sono comunque iconici. Un buon esempio è la variante Speed Champions della macchina del tempo Back to the Future Delorean, che richiederà solo £ 22,99 / € 27,99 per l'acquisto.
Si tratta di un piccolo set di 357 pezzi, ma viene fornito anche con una minifigure Doc Brown e una Marty McFly. Non è complesso come il set Icons che costa circa sette volte di più, ma comunque se stai cercando un bel kit Back to the Future da aggiungere alla tua collezione, questo è degno di nota.
Il set è disponibile per il preordine fin da ora e verrà lanciato all'inizio del nuovo anno, il 1° gennaio 2026.