Prendi una Delorean Lego Ritorno al futuro per un quarantesimo del costo dell'ultima Morte Nera

HQ

Non è un segreto che i Lego siano un hobby costoso, con molti set che richiedono un forte investimento finanziario. Questo è stato un argomento di conversazione in particolare quest'anno, poiché il nuovo modello Death Star recentemente rivelato richiede £ 900 / € 1.000 per assicurarsi un'unità. Sì, potresti pagare l'affitto mensile o comprare un set Lego...

Fortunatamente sono disponibili anche opzioni alternative, set più piccoli e convenienti che sono comunque iconici. Un buon esempio è la variante Speed Champions della macchina del tempo Back to the Future Delorean, che richiederà solo £ 22,99 / € 27,99 per l'acquisto.

Si tratta di un piccolo set di 357 pezzi, ma viene fornito anche con una minifigure Doc Brown e una Marty McFly. Non è complesso come il set Icons che costa circa sette volte di più, ma comunque se stai cercando un bel kit Back to the Future da aggiungere alla tua collezione, questo è degno di nota.

Il set è disponibile per il preordine fin da ora e verrà lanciato all'inizio del nuovo anno, il 1° gennaio 2026.

Annuncio pubblicitario: