Kylian Mbappé è stato assente dalle prime due partite della Coppa del Mondo per club con il Real Madrid. Il giocatore francese, vincitore della Scarpa d'Oro, è stato uno dei migliori giocatori alla fine della stagione, segnando in quasi tutte le partite, a volte più di una volta, ma quando è andato negli Stati Uniti per la competizione FIFA ha sofferto di gastroenterite e ha dovuto anche essere ricoverato in ospedale. È tornato al campo di allenamento, ma è dubbio che recupererà in tempo per la terza partita del Real Madrid nella fase a gironi, contro l'RB Salisburgo, venerdì alle 2:00 BST, 3:00 CEST.

Ieri, Real Madrid TV ha pubblicato alcune immagini dell'allenamento di Mbappé. E i fan ora commentano quanto sembri magro nelle braccia e nelle gambe.

Certo, questo è naturale quando si ha un'infezione allo stomaco come la gastroenterite, quindi ora la domanda è se Mbappé sarà in grado di ritrovare le forze che aveva prima della sua malattia in tempo per le partite chiave del Madrid alla Coppa del Mondo per Club: se battessero il Salisburgo, giocherebbero gli ottavi di finale lunedì o martedì contro Manchester City o Juventus.

Almeno, l'assenza di Mbappé è stata una buona notizia per il giocatore di casa Gonzalo García, che gioca per il Real Madrid Castilla, la sua squadra B. Ha segnato una rete e assistito un altro gol, e si dice che l'allenatore Xabi Alonso sia davvero soddisfatto, quindi potremmo iniziare a vederlo più spesso l'anno prossimo.