Preordini di Jolla basati su Linux si avvicinano al massimo

Jolla dalla Finlandia realizza uno smartphone modulare ad alta privacy che sta per concludere il periodo di preordine. Puntavano ad almeno 2000 unità; al momento della stesura il numero di telefoni preordinati è di 7585, con i primi due lotti chiusi e inviati in produzione, mentre il terzo lotto rimane aperto per un altro mese prima dell'inizio della produzione.

I telefoni costano 579 euro e, oltre a una piattaforma con copertura aperta, offre una copertina posteriore modulare che può essere sostituita dall'utente, e lo stesso vale per la batteria.

Il telefono ha 5G con doppia SIM, 12GB di memoria, 256GB di memoria, un interruttore fisico per la privacy e, come elemento speciale, utilizza il sistema operativo Sailfish basato su Linux, compatibile anche con Android. il display è di 6,39", 390ppi AMOLED e Gorilla glass, con la telecamera principale da 50MP e un Ultra wide da 13MP. La capacità della batteria è di 5.500mAh.

Questo fornisce un telefono prodotto in modo indipendente e promette di non tracciare l'utente. Sailfish OS garantisce 5 anni di aggiornamenti, e i dati di analisi esterne vengono inviati solo quando l'utente lo consente specificamente.

Il design è "stile scandinavo nella sua forma pura" con tre colori tra cui scegliere, e le caratteristiche vengono decise tramite votazione della comunità prima di entrare in produzione.

Puoi trovare il pre-ordine qui.

