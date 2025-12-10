Preparandosi ai droni russi, la Finlandia rafforza le difese anti-droni

HQ

La Finlandia sta rapidamente espandendo le sue capacità anti-droni mentre il fianco orientale della NATO si adatta alle nuove minacce alla sicurezza legate alla guerra della Russia in Ucraina.

Come riportato da Reuters, l'esercito finlandese ha confermato di aver acquisito centinaia di disturbatori e sistemi di rilevamento per droni, parte di un più ampio sforzo per rafforzare le difese dopo che i droni russi sono entrati ripetutamente nello spazio aereo della NATO negli ultimi mesi.

La Finlandia rafforza le difese anti-droni:

In una base a Niinisalo, i funzionari hanno mostrato i disturbatori SkyWiper Omni Max, dispositivi che creano una cupola protettiva in grado di disturbare i segnali di controllo, video e navigazione del drone.

La Finlandia sta inoltre aggiungendo rilevatori portatili Airfence dell'azienda locale Sensofusion e mirini "Smash" montati su fucile dallo Smartshooter israeliano, che aiutano i soldati a rintracciare e abbattere piccoli droni da ricognizione.

Oltre alle attrezzature difensive, la Finlandia sta rafforzando le proprie operazioni con i droni. L'esercito gestisce quasi 1.000 droni da ricognizione FPV per l'addestramento e prevede di addestrare fino a 500 nuovi piloti di droni ogni anno, con ulteriori acquisti di droni previsti il prossimo anno.

Colonnello Mano-Mikael Nokelainen, Ispettore della Difesa Aerea per la Finlandia:

"È molto importante per l'autodifesa delle truppe. In altre parole, rende possibile impedire ai droni di sorvolare le truppe. Dobbiamo ottimizzare il numero di approvvigionamenti, cioè il volume, per corrispondere alla missione di addestramento che abbiamo. Allora dobbiamo costruire capacità produttive per condizioni di crisi."