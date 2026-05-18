Preparatevi al più grande ballo in maschera della stagione con l'evento Bridgerton a The Sims 4

HQ

A meno che tu non abbia vissuto sotto una roccia senza una Smart TV a portata di mano, saprai che uno dei più grandi fenomeni di streaming degli ultimi anni è ambientato nell'Inghilterra di Bridgerton. La serie Netflix trascende epoche e confini, raccontando la storia di una ricca famiglia britannica e dei loro figli e figlie mentre trovano l'amore nell'alta società. E chiunque l'abbia visto probabilmente ha pensato a un certo punto: "Wow, non sarebbe fantastico indossare un outfit elegante e partecipare a una di quelle mega-feste?". Beh, sembra che anche quelli di Electronic Arts abbiano avuto la stessa idea, perché hanno deciso di portare il glamour e l'eleganza di Bridgerton a The Sims 4 .

L'evento di login del Lady Bridgerton's Masquerade Ball si sta svolgendo attualmente a The Sims 4 e durerà fino al 4 luglio. Durante l'evento, puoi guadagnare ricompense a tema Bridgerton settimanalmente, oltre a costruire e decorare la tua sala da ballo, luci, giardini e, naturalmente, un enorme guardaroba pieno di abiti d'epoca e acconciature per i tuoi Sim. C'è anche un pacchetto Lady Bridgerton's Masquerade Ball disponibile nel negozio di gioco, con mobili, accessori per travestirsi e ulteriori edifici a tema della serie.

Un colpo da capo, dato che sembra che una parte significativa del pubblico The Sims 4 sia anche fan dei Bridgerton. Metterai le mani e ti godrai questo nuovo contenuto per The Sims 4 ? Dai un'occhiata qui sotto.